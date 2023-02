Update concerti: Squid, Ypsigrock, Last Internationale, Chats, Cro-Mags

Gli Squid, dunque, il 9 giugno pubblicheranno il loro secondo album, ‘Monolith‘. Poco più di tre mesi dopo, martedì 19 settembre, lo suoneranno dal vivo alla Santeria di Milano, unica data nel nostro paese. Dei biglietti, in prevendita su Ticketone e Ticketmaster da giovedì, non conosciamo ancora il costo.

The Haunted Youth, Thus Love, HVOB e Verdena sono le nuove aggiunte al cast di Ypsigrock, la cui edizione 2023 si terrà tra giovedì 10 e domenica 13 agosto nella consueta location di Castelbuono (Palermo). Affiancano i già confermati Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, The Comet Is Coming, Still Corners, Ekkstacy, King Hannah, Just Mustard, Liela Moss, Kiwi Jr., Pale Blue Eyes, Traams, Plastic Mermaids ed Helen Ganya. Disponibili su Dice, i biglietti per le singole giornate costano 47,21 euro; gli abbonamenti a tutta la manifestazione 125,89 euro.

Ci sarà anche una data italiana all’interno del tour europeo dei Last Internationale. Edgey Pires e Delila Paz suoneranno lunedì 8 maggio al Legend di Milano. Già in prevendita su Ticketone i biglietti, che costano 27 euro.

Un unico concerto pure per i punk-rocker australiani Chats, che mercoledì 14 giugno saranno anch’essi al Legend di Milano. 28,22 euro il prezzo dei biglietti, disponibili su Ticketone.

Saranno due, invece, gli appuntamenti con il punk-hardcore dei Cro-Mags. La storica band newyorkese salirà sul palco del Freakout di Bologna martedì 1 agosto, e su quello del Last On To Die di Caramagna Piemonte (CN) mercoledì 2. Sono già in prevendita su Musicglue i biglietti per la data emiliana al costo di 22 euro.