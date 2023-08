Update concerti: Will Butler, James Walsh, Nightingales, Nothing But Thieves

Non più parte degli Arcade Fire, Will Butler punta forte sulla propria carriera solista nella sua nuova veste insieme alle Sister Squares. Un nuovo album, per l’appunto ‘Will Butler + Sister Squares‘, uscirà il 22 settembre per Merge Records (giusto un paio di giorni fa ne è stato diffuso l’estratto ‘Arrow Of Time‘), e un paio di mesi dopo il fratello di Win sarà in Italia per due concerti: lunedì 20 novembre all’ARCI Bellezza di Milano e martedì 21 al Freakout di Bologna. Per la data milanese i biglietti sono già in prevendita su Dice a 20 euro tondi.



James Walsh, dal canto suo, è ancora pienamente parte degli Starsailor, ma sarà anch’egli dalle nostre parti in versione solista, per suonare le canzoni del suo LP più recente, ‘Coming Good‘, uscito a gennaio. Quattro gli appuntamenti, tutti verso fine anno: mercoledì 13 dicembre al Freakout di Bologna, venerdì 15 alla Sala Polivalente dell’Oratorio Don Bosco a Marostica (VI), sabato 16 al Folk Club di Torino e domenica 17 al Biko di Milano (biglietti in prevendita su Dice a 17,25 euro).

Formatisi nel lontanissimo 1979, i Nightingales sono una band storica per la scena punk (con e senza il post-) britannica. Ancora in piena attività, arriveranno nel nostro paese a ottobre per due live: lunedì 9 all’ARCI Bellezza di Milano (biglietti su Dice a 13,80 euro) e martedì 10 al Freakout di Bologna.

Raddoppiano gli appuntamenti con i Nothing But Thieves al Fabrique di Milano. Oltre allo show sold out di lunedì 26 febbraio 2024, la rockband inglese sarà in via Fantoli anche martedì 27. Invariato il prezzo dei biglietti, che su Vivaticket costano 43,88 euro.