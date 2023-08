Bethany Cosentino: ‘Natural Disaster’ (Concord, 2023)

È la paura del cambiamento, spesso, a limitare qualsiasi tipo di evoluzione, tanto personale quanto artistica. Per Bethany Cosentino essere “quella dei Best Coast” era ormai una gabbia che la imprigionava “a rimanere costantemente una 22enne”, nonostante di anni ne abbia ormai 36. Gli avvenimenti degli ultimi tempi e ciò che hanno potuto smuovere nella sensibilità di un’artista, poi, non hanno potuto fare altro che accelerare un processo di transizione che, sostanzialmente, ha portato il songwriting della musicista dal grunge-pop della band formata insieme a Bob Bruno al folk-rock molto catchy di questo suo esordio solista.

Butch Walker, uno che spesso si è occupato di fornire la massima fruibilità per tali composizioni, ha lavorato su queste dodici tracce insieme a diversi co-writer, rendendo ‘Natural Disaster’ un disco adatto a un pubblico piuttosto ampio. È, questo, allo stesso tempo forza e limite di un lavoro che si fa sentire che è un piacere ma che non lascia moltissimo agli attimi successivi all’ascolto. Un disco che ha comunque più di un pregio, come il palesamento delle ottime capacità vocali della Cosentino e la sua piena adattabilità, nel pieno rispetto della tradizione di genere, a un percorso automobilistico su autostrade assolate. In questo caso quelle che collegano LA a Nashville, dove è stato registrato. Per gli amanti della musica fieramente americana e dei viaggi on the road, brani come la title-track, ‘It’s Fine‘, ‘A Single Day‘ o ‘Calling All Angels‘ potrebbero dunque rivelarsi un piacevole ascolto.