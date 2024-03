Whispering Sons il 12 maggio a Milano

Il loro nuovo album, ‘The Great Calm’, è uscito giusto un paio di settimane fa, e i Whispering Sons non perdono tempo nel portarlo dal vivo in Italia, per un unico appuntamento.

La band di Bruxelles sarà all’ARCI Bellezza di Milano domenica 12 maggio. I biglietti sono già in prevendita su Dice, al costo di 17,25 euro.

Formatisi nel 2013, Fenne Kuppens e soci hanno sinora pubblicato tre LP: ‘Image’ nel 2018, ‘Several Others’ nel 2021 e, per l’appunto, ‘The Great Calm’ lo scorso 23 febbraio via PIAS.