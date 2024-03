Tre date a luglio per i Black Lips

Molto di frequente in Italia, i Black Lips vi torneranno anche nel 2024, per tre concerti in calendario nel mese di luglio.

La garage-rockband di Atlanta di esibirà mercoledì 3 al Tatanka di Bologna, giovedì 4 al Monk di Roma e venerdì 5 all’Here I Stay Festival di Orani (NU).

Per quanto riguarda la data emiliana, il concerto è gratuito e organizzato in collaborazione con il Locomotiv Club. A proposito di quella nella capitale, i biglietti saranno in prevendita da dopodomani (14/3) su Dice a 15 euro, mentre per lo show in Sardegna tutte le info verranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito ufficiale della manifestazione, Hereistay.com.

Insieme dal lontano 1999, il quintetto americano ha sinora realizzato dieci album, di cui il più recente è ‘Apocalypse Love’ del 2022.