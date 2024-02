14 anni dopo, riecco i Les Savy Fav

Sono stati ‘in letargo’ 14 anni, Les Savy Fav. Non perché abbiano deciso di mettercisi, semplicemente è capitato: “Quando abbiamo finito il nostro ultimo disco, c’era la sensazione che se volevamo fare qualcosa di più, volevamo fare qualcosa di più ambizioso“, afferma il frontman Tim Harrington in una nota. “Credo che ci sia voluto un po’ di tempo per arrivare a uno spazio in cui questo fosse possibile.”

Nel mentre, alcuni di loro sono diventati genitori, altri hanno cambiato un sacco di lavori (“La band per noi non è mai stato un lavoro, quindi non possiamo essere licenziati e non la dobbiamo lasciare”, aggiunge Harrington), il bassista Syd Butler ha continuato a gestire la sua etichetta, la nota Frenchkiss Records, che pubblica anche il nuovo disco della band che ha contribuito a fondare: ‘Oui, LSF’ uscirà il 10 maggio, sarà il sesto di una carriera iniziata quasi 30 anni fa, nel 1995.

Composto da 14 tracce che ripropongono il loro riconosciuto stile in cui alt-rock e post-hardcore si incontrano, è stato registrato nello studio provato del frontman, prodotto dalla band stessa. Sinora sono stati diffusi due brani: qualche settimana fa ‘Legendary Tippers’, e ieri ‘Guzzle Blood’.