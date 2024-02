Cigarettes After Sex, nuovo album e Forum di Assago

Le loro canzoni non passano in radio, i loro dischi non sono mai considerati per le classifiche di fine anno, eppure va dato atto ai Cigarettes After Sex di essersi saputi costruire un seguito fedelissimo, che li porterà presto nientemeno che al Forum di Assago.

La band texana si esibirà nel palazzetto dello sport vicino Milano venerdì 1 novembre, data unica nel nostro paese. I biglietti saranno in prevendita da venerdì 8 marzo sul circuito Ticketone. Non ne sono ancora stati comunicati i costi.

Lo show si inserisce all’interno del corposo tour mondiale che farà seguito alla pubblicazione dell’agognato terzo LP del trio texano, ‘X’s’, programmato per il prossimo 12 luglio.

La nota stampa lo descrive come un breakup-album “ricco di vignette crude, immaginifiche, talvolta scabrose, ritagliate su incantevoli brani pop lenti; il leader della band Greg Gonzalez cattura ogni emozione ispirata da un arco romantico. Ma mentre gli album precedenti hanno attinto da una miscela di relazioni ‘X’s’ si concentra su una sola relazione che lo ha accompagnato per quattro anni”.

La scaletta di 10 brani conterrà il nuovo singolo ‘Tejano Blue’, svelato oggi: “Sono cresciuto a El Paso e la musica tejana è fonamentale lì. Era l’atmosfera attorno a me, all’epoca, ma l’ho sempre respinta, attratto da altre cose. Anni dopo, quando vivevo a New York City, ho finalmente iniziato ad ascoltare ‘Como La Flor’ di Selena, nello stesso periodo in cui stavo ascoltando molto i Cocteau Twins. Ho avuto l’idea allora di cercare di combinare entrambi i loro suoni in qualche modo”, spiega Gonzalez.