‘Final Summer’ è il nuovo album dei Cloud Nothings

I Cloud Nothings sono pronti a pubblicare quello che sarà il loro ottavo LP in carriera: ‘Final Summer’ uscirà tra meno di due mesi, il 19 aprile, prima pubblicazione dopo il deal con la Pure Noise Records.

Composto da 10 canzoni, ne conterrà due già note: la title-track diffusa qualche settimana fa, e il nuovo singolo ‘Running Through The Campus’, che racconta delle corse notturne del frontman Dylan Baldi nei pressi di un campus universitario vicino casa.

Entrambi i brani non sembrano rivoluzionare il suono del power trio. Come il resto del lavoro, sono stati prodotti da Jeff Zeigler (Kurt Vile, War On Drugs) e mixati da Sarah Tuzdin alias Illuminati Hotties.