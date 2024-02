I concerti annunciati oggi: Calexico, Anohni, Patrick Wolf, Gilla Band

Sono ben quattro gli appuntamenti per il prossimo passaggio in Italia dei Calexico. La celeberrima band di Tucson si esibirà giovedì 4 luglio alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia (all’interno del Pistoia Blues Festival), venerdì 5 al Palazzo San Giacomo di Ravenna (per il Ravenna Festival), e quindi domenica 15 a Milano (location ancora da stabilire) e martedì 17 al Castello di Udine (per la rassegna Folkest). Dei biglietti, che saranno in prevendita dal 1° marzo, non si conoscono ancora i costi.

Sempre all’interno del Ravenna Festival, si inserisce anche l’unica data italiana di Anohni. La musicista newyorkese si esibirà al Pala De André sarà affiancata da una band di 9 elementi, tra cui Julia Kent (violoncello), Maxim Moston (violino), Doug Wieselman (polistrumentista) e Jimmy Hogarth (chitarra). Anche in questo caso nessuna notizia circa il prezzo dei biglietti, in prevendita da venerdì sul circuito Ticketone.

C’è un unico appuntamento nel nostro paese anche per Patrick Wolf. Il cantautore londinese sarà, martedì 17 aprile, alla Santeria di Milano. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 27,50 euro.

Sarà gratuito l’unico concerto estivo dei Gilla Band. Il gruppo irlandese suonerà sabato 6 luglio al Lars Rock Fest di Chiusi (SI).

“Un irresistibile mix di post-punk e jangle-pop”: così vengono definiti gli australiani Highschool, che ancora devono esordire su album ma che hanno già in calendario due concerti in Italia: domenica 28 aprile al Covo di Bologna e lunedì 29 all’ARCI Bellezza di Milano. In entrambi i casi, l’ingresso la sera del concerto costerà 15 euro.

La carriera solista del chitarrista dei Melvins King Buzzo si è da qualche tempo incrociata con il bassista dei Mr. Bungle Trevor Dunn. Insieme, suoneranno anche per due live in Italia a ottobre: giovedì 24 al Largo di Roma e venerdì 25 alla Santeria di Milano. Le prevendite sono attive anche in questo caso su Dice, costano 25,50 euro per entrambi i concerti.