20 anni dopo, riecco i Folk Implosion

Alle reunion di Dinosaur Jr e Sebadoh non poteva non fare seguito pure quella dei Folk Implosion. Anche per Lou Barlow non c’è due senza tre, e così è tornato a scrivere canzoni (prevalentemente folk, come recita il moniker, ma non poi così tanto) che sono confluite in un album, ‘Walk Thru Me‘, in uscita il 28 giugno via Joyful Noise.

Il disco è il seguito di ‘The New Folk Implosion‘, risalente addirittura 2003. Lou e il collega di band John Davis sono tornati a suonare insieme nel 2021, e nel 2022 hanno pubblicato un EP, ‘Feel It You Feel It‘, con i primi inediti dopo il ricongiungimento.

‘Walk Thru Me‘ avrà in scaletta 10 brani registrati insieme a Scott Solter (già collaboratore di St. Vincent, Mountain Goats e Spoon). Una delle novità dell’offerta è l’aggiunta di strumenti tipicamente mediorientali come setar, oud, saz e tombak, ‘scoperti’ da Davis durante un periodo di studio della musica tradizionale persiana.

“Poiché siamo così lontani, parte di questo album è il mio disperato tentativo di comunicare telepaticamente con John e Scott, che sono a 700 miglia di distanza da me (…) Gran parte di ciò che considero i Folk Implosion è prendere pensieri e argomenti disparati e trasformarli in musica pop“, afferma Barlow in una nota. Primo estratto è un brano denominato ‘Moonlit Kind‘.