A capodanno il nuovo dei Whispering Sons

Uscirà proprio il primo giorno dell’anno nuovo ‘The Great Calm’, terzo album in carriera per i Whispering Sons. Il quintetto di Bruxelles lo ha registrato tra fine 2022 e inizio 2023 in Olanda, auto-producendoselo.

Scritto nei due anni successivi alla pubblicazione del precedente ‘Several Others’, ha visto la sua lavorazione condotta soprattutto da Bert Vliegen, che si era occupato dei due LP precedenti ma che ora è anche il bassista del gruppo. Sono poi intervenuti il mix di Claudius Mittendorfer e il master di Laurens Grossen.

‘The Great Calm’ è annunciato come “lo sforzo più collaborativo” dei Whispering Sons, a cui tutti i componenti hanno contribuito con le proprie idee. È già stato anticipato da due singoli: ‘Cold City’ e ‘The Talker’.