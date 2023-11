È ufficiale il nuovo album di Brittany Howard

Da venerdì scorso, sono due le anticipazioni di quello che sarà il sophomore solista di Brittany Howard: oltre alla già nota title-track ‘What Now‘, è ora di pubblico dominio anche ‘Red Flags‘.

Il disco è stato peraltro ufficializzato ed è stata rivelata anche la data in cui verrà pubblicato da Island Records: il 2 febbraio 2024. Alla produzione, l’ex frontwoman degli Alabama Shakes è stata coadiuvata dal fido Shawn Everett. I due hanno lavorato a una scaletta di dodici tracce registrate in due storici studi di Nashville: il Sound Emporium e lo RCA Studio A.

‘What Now‘, sia in quanto titolo di una canzone che dell’album, è stato ideato durante la pandemia, “quando la domanda: ‘Cosa facciamo ora?’ era in tutte le nostre teste“, racconta Brittany in una nota.