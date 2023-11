Coach Party a Milano e Bologna

Hanno pubblicato, lo scorso 8 settembre, il loro album di debutto che si chiama ‘Killjoy‘, un concentrato di grinta e fruibilità tipiche di quel guitar-rock ruvido ma anche melodico di cui i Coach Party sono gli ennesimi divulgatori.

Anche per questo sarà sicuramente divertente vederli suonare in Italia: martedì 16 maggio all’ARCI Bellezza di Milano e mercoledì 17 al Covo di Bologna.

I biglietti sono già in prevendita su Dice: costano 17,25 euro per l’appuntamento milanese e 18,73 euro per quello emiliano.

I Coach Party provengono dall’isola di Wight e si sono formati nel 2019. Sono composti dalla cantante e bassista Jess Eastwood, dai chitarristi Joe Perry e Steph Norris e dal batterista Guy Page. Oltre all’album di cui sopra, hanno sinora pubblicato tre EP: ‘Party Food‘ nel 2020, ‘After Party‘ nel 2021 e ‘Nothing Is Real‘ nel 2022.