A febbraio il sophomore di Vera Sola

Uscirà il prossimo 2 febbraio per City Slang ‘Peacemaker’, il nuovo album di Vera Sola. È stato registrato prevalentemente a Nashville ben quattro anni fa, sotto la produzione di Kenneth Pattengale.

Il sophomore della musicista californiana ma di origine canadese (è la figlia dell’ attore Dan Aykroyd) è descritto testualmente come un “dramatic shift” rispetto all’”ombrosa e intima natura delle sue prime registrazioni”. Un “new sonic landscape” è stato congegnato per dare risalto alla sua voce, per questo al disco collaborano “una dozzina di musicisti”.

Il titolo deriva invece da un modello di pistola in uso nel vecchio West: “la mia famiglia ha quella discendenza, e poi rispecchia la complessità della musica, una parola apparentemente positiva che nasconde una natura violenta e l’idea di portare pace con la forza”, dice lei in una nota.

Due gli estratti diffusi sinora, ‘Desire Path’, diffuso lo scorso giugno, e il nuovo singolo ‘The Line’.