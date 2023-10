Future Islands, disco nuovo a fine gennaio

È tempo del settimo LP della carriera per i Future Islands. ‘People Who Aren’t There Anymore’ uscirà per 4AD il prossimo 26 gennaio.

“Continuano a sfidare sé stessi”, dice della band di Baltimora la press-release del disco, che sottolinea come tra le 11 tracce in scaletta ci siano i loro “brani tra i loro più ispirati ed emozionanti”.

Ad anticipare l’opera sono già tre canzoni: ‘King Of Sweden’ e ‘Deep In The Night’, in giro ormai da qualche tempo, e il nuovo singolo ‘The Tower’, per il cui video si è speso il regista Jonathan Van Tulleken, già al lavoro insieme a Samuel T. Herring nella serie di Apple TV ‘The Challenging’, in cui il frontman ha recitato per la prima volta.