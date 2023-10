4 concerti in Italia per Miles Kane

E così, finalmente ‘Baggio‘ potrà essere ufficialmente suonata anche nel paese del calciatore che l’ha ispirata. Merito dello stesso Miles Kane, che ha programmato quattro concerti nel nostro paese nel mese di aprile.

Il musicista originario del Merseyside suonerà mercoledì 10 aprile alla Santeria di Milano, giovedì 11 al Largo di Roma, sabato 13 aprile 2024 al Covo di Bologna e domenica 14 aprile alla Hall di Padova.

I biglietti saranno in prevendita da dopodomani; al momento conosciamo il prezzo soltanto per la data milanese, il cui costo su Vivaticket è di 30,48 euro.

Lo scorso agosto Kane ha pubblicato ‘One Man Band‘, il quinto album della sua carriera solista, in cui è contenuta proprio la canzone dedicata al celeberrimo fantasista ex Fiorentina, Juve, Milan, Bologna, Inter e Brescia.