Miles Kane: ‘One Man Band’ (Modern Sky, 2023)

Genere: brit-rock | Uscita: 4 agosto 2023

La copertina in bianco e nero, un brano dedicato a Roberto Baggio, la scelta di registrare dalle sue parti, a Liverpool, coi cugini James e Ian Skelly, e di non includere altro che basso, chitarra e batteria, con dichiarata ispirazione a Strokes e Libertines: non c’è dubbio che ‘One Man Band’, quinto LP in carriera per Miles Kane, sia un album volutamente vintage. Il musicista inglese ha compiuto quello che egli stesso descrive come “un ritorno alle proprie radici”, ma probabilmente si è anche divertito parecchio.

“Un affare di famiglia” lo ha anche definito il musicista inglese, per la prima volta in studio coi suoi parenti membri dei Coral, James alla produzione e Ian alla batteria. L’idea era di realizzare un disco stripped down, essenziale, e che potesse essere cantato tutto a squarciagola ai concerti dell’ex Rascals. Un obbiettivo pienamente conseguito, per un album a suo modo anche molto ballabile, e sostanzialmente divertente. Non presenta molti altri concetti a livello sonoro (se non il lento acustico e conclusivo ‘Scared Of Love’), mentre nei testi le riflessioni sul proprio percorso di uomo sono teneri e coinvolgenti. Brano migliore? Naturalmente ‘Baggio’, che fa gol anche qui.

VOTO: 🙂