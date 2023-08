Nuova musica: Slowdive, Blonde Redhead, Jonathan Wilson, Spencer Krug, Goat, Jolie Holland

‘Everything Is Alive‘, attesissimo nuovo LP degli Slowdive, uscirà come noto il 1° settembre prossimo. Dopo ‘Kisses‘ e ‘Skin In The Game‘ la band britannica ne ha condiviso un nuovo estratto, che è anche la traccia conclusiva del disco. Si intitola ‘The Slab‘ e in una nota Neal Halstead lo definisce “il brano più pesante del disco e, come suggerisce il nome, volevamo che sembrasse una grande ‘lastra’ di musica, molto denso“.

Parimenti agognato è il nuovo disco dei Blonde Redhead, per il quale bisognerà attendere la fine del prossimo mese, il 29 settembre. Anche in questo caso siamo alla terza anticipazione (dopo ‘Snowman‘ e ‘Melody Experiment‘), una canzone denominata ‘Before‘ che Kazu Makino ha scritto “pensando ai bambini, che sembrano comportarsi come se conoscessero la loro vita precedente… o almeno questa è la mia impressione“.



Fondamentale assistente di tanti lavori di altri artisti (ad esempio Father John Misty, Conor Oberst, Angel Olsen e recentemente Margo Price), Jonathan Wilson conduce da anni una prolifica carriera solista. Prossimo capitolo sarà un LP intitolato ‘Eat The Worm’, che uscirà l’8 settembre per una major come la BMG. Dal disco il musicista americano ha già condiviso due tracce, ‘Marzipan’ e ‘Charlie Parker’, e pochi giorni fa ne ha diffusa una terza, ‘The Village Is Dead’.



In pausa con i suoi numerosi progetti paralleli, il co-frontman dei Wolf Parade Spencer Krug ha pronto un album a suo nome: si chiama ‘I Just Drew This Knife’ e uscirà il 13 ottobre. ‘Cry All Day’ è la prima anticipazione di una tracklist di dieci brani, composti durante il periodo pandemico e lavorati insieme a Eli Brwning e Jordan Koop come se i tre fossero una band.



Gli ultimi mesi dei Goat sono stati ricchi di pubblicazioni: un LP, ‘Oh Death’, lo scorso anno e un EP, ‘Seu Sangue’, qualche mese fa. Il 2023 vedrà tuttavia la band svedese ancora molto attiva, con ulteriore album denominato ‘Medicine’. Un lavoro musicalmente definito “low-key” che intende discernere “di come il nostro tempo sia finito” e di diversi aspetti della vita: “malattia, relazioni, amore, morte”. Il primo singolo si intitola ‘Unemployment Office’, e fa parte di una scaletta di otto brani.

Il 25 agosto, come noto, uscirà il nuovo album di Buck Meek, ‘Haunted Mountain’. Il chitarrista dei Big Thief lo ha composto con l’aiuto della musicista Jolie Holland, che a sua volta sta per pubblicare un LP con lo stesso titolo. A quanto pare, è stata una decisione comune, anche perché a sua volta Meek suona nel disco della cantautrice, da cui è stato tratta la title-track, per l’appunto ‘Haunted Mountain’, che ne è il primo estratto.