A febbraio l’esordio dei Lime Garden

Tra i dischi del 2024 da tenere d’occhio c’è senza dubbio il debutto dei Lime Garden, giovane quartetto di Brighton che pubblicherà ‘One More Thing’ il 16 febbraio via So Young.

A lavorare all’LP è stato scelto un produttore importante come Ali Chant (Yard Act, Perfume Genius, PJ Harvey), che dovrebbe fornire la definitiva garanzia di qualità.

Dieci le tracce in scaletta, tra cui ci sono tre dei singoli sinora diffusi: ‘Love Song’, ‘Nepotism (Baby)’ e ‘I Want To Be You’, diffuso ieri: “È stata ispirata da un ricordo molto specifico di quando avevo 14 anni e sono andata al mio primo concerto”, racconta la frontwoman Chloe Howard. “Volevo essere sia con la band che al posto loro. È un’ossessione malsana cresciuta coi social media, che permettono di entrare nella vita dei propri idoli. Ho poi preferito indirizzarla meglio, verso l’arte e la musica”.