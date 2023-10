A fine gennaio il secondo LP di Katy Kirby

Dopo il buon esordio del 2021, ‘Cool Dry Place‘, la carriera di Katy Kirby sembra poter esponenzialmente crescere: ai tour con Waxahatchee, Andy Shauf, Pinegrove, Fenne Lily e Julia Jacklin ha fatto seguito la firma di un contratto discografico con la Anti-, e ora è la volta del secondo album in carriera, ‘Blue Raspberry‘, che uscirà il 26 gennaio.

Registrato a Nashville e prodotto da Alberto Sewald e Logan Chung, è – a detta della stessa cantautrice texana – ispirato da due LP contemporanei: ‘The Party‘ del succitato Andy Shauf e ‘Hannah‘ di Lomelda. Ci sono anche molte vicende personali nel disco, dalla sua nuova relazione alla prima fase della sua passata in una famiglia di credo cristiano evangelico.

Tra gli undici brani in scaletta, c’è sia il singolo di qualche settimana fa, ‘Cubic Zirconia‘, che il nuovo ‘Table‘. Dice Katy di loro: “Questo disco è molto più personale di quanto volessi. Stavo sperimentando il mio modo di scrivere e ne è venuta fuori una canzone su una donna, su una donna immaginata… Non pensavo di scrivere come o su di me, ma questo tipo di canzoni continuava a venire fuori, con frammenti di testi sovrapposti che le collegavano come perline su un filo. Sembravano abitare lo stesso mondo.”