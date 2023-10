Riecco i Grandaddy con ‘Blu Wav’

A quasi sette anni di distanza dal loro ultimo LP, i Grandaddy torneranno a far sentire canzoni nuove: ‘Blu Wav‘, che in fin dei conti è appena il loro sesto album in carriera, uscirà il 16 febbraio per Dangerbird Records.

Nel disco, a detta del leader del progetto Jason Lytle, ci sarà “una quantità smodata di pedal steel, che è una prima volta per i Grandaddy“. L’ispirazione per la composizione di questa nuova opera gli sarebbe venuta durante un viaggio on the road nel deserto del Nevada, ascoltando alla radio ‘Tennessee Waltz‘ di Patti Page. Da qui il titolo, che vuole sintetizzare l’unione tra “bluegrass” e “new wave” intesi come generi musicali.

‘Watercooler‘ è il primo singolo, dedicato ad alcuni dei passati legami sentimentali dello stesso Lytle: “La maggior parte delle mie relazioni ha coinvolto ragazze che lavoravano in ufficio. Questa parla della fine di una, o forse di alcune, di esse“, afferma il musicista in una nota.