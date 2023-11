A fine marzo il nuovo delle Chastity Belt

Che ci sia un loro album all’orizzonte o qualcosa d’altro (i lavori con Who Is She? e Bachelor, per esempio), le componenti delle Chastity Belt sono sempre musicalmente molto attive. A fine marzo torneranno insieme per un disco del loro gruppo principale, che si chiamerà con grande positività ‘Live Laugh Love’.

Quello che sarà il quinto album in carriera del quartetto di Washington verrà pubblicato il 29 marzo da Suicide Squeeze. Conterrà 11 tracce tra cui il nuovo singolo ‘Hollow’: “Un classico brano nel nostro stile che parla di sentirsi persi e bloccati, aspettando che qualcosa cambi senza necessariamente agire”, lo descrive la frontwoman Julia Shapiro.

“Suoniamo insieme da più di dieci anni”, aggiunge Julia a proposito delle dinamiche interne alla band. “Quindi è come se parlassimo tutti la stessa lingua, e molto di tutto ciò avviene in modo naturale”. “Abbiamo una forte percezione delle reciproche inclinazioni musicali”, afferma la chitarrista Lydia Lund. “Penso che questo ci permetta di giocare molto… Possiamo sorprenderci l’un l’altra, come farebbe una buona battuta…”.