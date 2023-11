J Mascis torna solista con ‘What Do We Do Now’

È quasi una tradizione, ormai, che i dischi solisti di J Mascis si alternino agli album con i Dinosaur Jr. Se l’ultima pubblicazione (‘Swep It Into Space‘, 2021) è stata con la band, la prossima avverrà come solista: ‘What Do We Do Now‘ uscirà il 2 febbraio per Sub Pop.

Il quarto album in autonomia del seminale musicista americano è stato registrato nel suo studio personale in Massachusetts insieme a Ken Mauri dei B-52s (tastiere) e Matthew ‘Doc’ Dunn (chitarra steel). L’acustica e la batteria sono state invece suonate dallo stesso Mascis, che in una nota afferma: “Quando scrivo per la band, cerco sempre di pensare alle cose che Lou e Murph potrebbero fare. Per quanto mi riguarda, penso più a quello che posso fare io con la sola chitarra acustica. In maniera naturale, questa volta ho aggiunto una batteria completa e dei lead elettrici, anche se le parti ritmiche sono ancora tutte acustiche. Di solito cerco di fare gli assoli in modo più semplice, per poterli suonare da solo, ma volevo davvero aggiungere anche la batteria. Una volta iniziato, tutto il resto è andato al suo posto. Così ha finito per suonare molto più simile a un disco di una band. Non so perché l’ho fatto, ma è andata così“.

Un primo esempio di questo approccio molto libero è ‘Can’t Believe We’re Here‘, che fa parte di una scaletta di dieci tracce.