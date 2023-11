Gli Air suonano ‘Moon Safari’ per intero a Milano

Accomunati a quel fenomeno musicale denominato French Touch più per una questione geografica che meramente artistica, è comunque indubbio che gli Air abbiano dato una grossa mano alla diffusione della musica di stampo elettronico proveniente dalla Francia a fine anni ‘90. Soprattutto con il loro LP di debutto, ‘Moon Safari’, certamente il migliore della loro intera carriera grazie anche a due singoli (e ai relativi video, c’era ancora MTV così come la conoscevamo) ‘Sexy Boy’ e ‘Kelly Watch The Stars’.

Ebbene, Jean-Benoît Dunckel e Nicolas Godin gireranno per l’Europa a suonare quel disco per intero in occasione del 25° anniversario della sua pubblicazione (che è occorso a gennaio di quest’anno a dir la verità): otto i concerti programmati sinora, di cui uno in Italia, domenica 25 febbraio.

I biglietti, di cui ancora non si conosce il costo, saranno in prevendita sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di venerdì.