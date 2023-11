‘Wall Of Eyes’ è il nuovo album degli Smile

Tra teaser e soffiate se na parlava da qualche tempo, ma da oggi è realtà: ‘Wall Of Eyes’, il nuovo album firmato The Smile (il side-project di 2/5 dei Radiohead), uscirà il prossimo 26 gennaio per XL Recordings.

Nel disco, prodotto non dal solito Nigel Goodrich, bensì da Sam Petts-Davis (che aveva già lavorato con Thom Yorke alla colonna sonora del film ‘Suspiria’ di Luca Guadagnino), figureranno otto tracce tra cui il singolo dello scorso giugno, ‘Bending Hectic’, e la nuovissima title-track, resa di pubblico dominio quest’oggi.

Registrato tra Oxford e gli Abbey Road Studios di Londra, vede la partecipazione della London Contemporary Orchestra. Il video del nuovo singolo, invece, è opera del regista Paul Thomas Anderson.