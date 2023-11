‘Il passato è ancora vivo’ nel nuovo LP di Hurray For The Riff Raff

Si chiamerà ‘The Past Is Still Alive’ il nuovo album di Hurray For The Riff Raff. Uscirà il 23 febbraio per Nonesuch Records. Prodotto da Brad Cook, ospita contributor di rilievo: Conor Oberts, Meg Duffy alias Hand Habits, Anjimile e S.G. Goodman.

Alynda Segarra, titolare del progetto, ha comincIato a lavorare alle nuove canzoni nove mesi dopo la perdita del padre. Il nono album della sua carriera è dunque stato composto in un momento particolarmente doloroso e di grandi riflessioni sul presente e soprattutto sul passato: da qui il titolo del disco, ispirato anche – a detta della press-release – dalle opere della poetessa Eileen Myles e dalla storia dei gruppi di attivismo come Act Up e Grand Fury.

Primo estratto è un alt-country insolitamente lineare per come eravamo stati abituati da Hurray For The Riff Raff, ma di pregevolissima fattura: si intitola ‘Alibi’.