A gennaio un altro album dei Packs

Anche i Packs stanno evidentemente attraversando una fase di grande fertilità creativa. A riprova, l’ufficializzazione di un nuovo album, che arriverà a soli 10 mesi dal precedente: la rockband canadese pubblicherà ‘Melt The Honey’ il prossimo 19 gennaio per Fire Talk Records.



Non è peraltro usuale registrare un disco in Messico, tra la capitale e Xalapa, dove la band si è insediata nell’architettura non convenzionale di Casa Pulpo, che dichiaratamente ha ispirato le nuove canzoni scritte dalla frontwoman Madeline Link. La fondatrice dei Packs ha anche giocato della sua nuova situazione sentimentale: “Sono le canzoni più ottimiste che abbia mai scritto. Mi sento meno orribile di quanto mi sentissi in passato”, confida in una nota.

Tra gli undici brani in scaletta, come primo estratto è stato scelto la quasi title-track ‘Honey’, composto in Cile dove Madeline ha passato un breve periodo: “Non avevano lo sciroppo d’acero, quindi mi sono dovuta accontentare del miele.”