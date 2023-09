Una nuova canzone dai Murder Capital

A circa otto mesi di distanza dalla pubblicazione dell’ottimo sophomore ‘Gigi’s Recovery’, i Murder Capital tornano a diffondere un inedito. Si tratta di ‘Heart In The Hole’, brano che anticipa il loro tour europeo che passerà anche dall’Italia.

E’ un pezzo prodotto da Ali Chant che cresce in elettricità e in intensità col passare dei secondi, e che nell’LP uscito a gennaio ci sarebbe potuto tranquillamente stare con grande dignità. La nota stampa che lo presenta lo descrive infatti come “una vignetta folk minimalista che si dispiega in una canzone rock dinamica e di ampio respiro”.

“Dublino è lo scenario, noi siamo un cast di personaggi in continua evoluzione”, afferma la band irlandese in una nota. “‘Heart In The Hole’ è un’iniezione di umanità nel vuoto che si crea nell’eccesso. Ricordandoci di riderne, di mettere in discussione i motivi e, forse soprattutto, di restare in giro per vedere cosa succede dopo“.

Ci sono ottime possibilità che i Murder Capital suonino il nuovo singolo nei tre concerti italiani previsti a novembre: giovedì 2 al Magnolia di Segrate (MI), venerdì 3 al Locomotiv di Bologna e sabato 4 al Largo di Roma.