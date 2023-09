Rinviati a febbraio i concerti dei Bdrmm

Avrebbero dovuto esibirsi nel nostro paese nei primi due giorni di novembre, ma “per motivi di programmazione, logicistici e promozionali, indipendenti dalle venue e dagli organizzatori“, i Bdrmm hanno rinviato i loro concerti di qualche mese.

La band inglese sarà dunque all’ARCI Bellezza di Milano lunedì 19 febbraio, e al Covo di Bologna martedì 20. “I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per i nuovi appuntamenti“, sottolinea l’organizzazione, che prevede anche modalità di rimborso. Chi ancora non li avesse li può trovare su Dice: 17,25 il prezzo per la data milanese; 18,19 euro il costo d’ingresso per quella emiliana.

I Bdrmm hanno sinora pubblicato due album: l’esordio quasi omonimo (‘Bedroom‘) del 2020 e il recente ‘I Don’t Know‘, uscito lo scorso giugno per la Rock Action, l’etichetta di proprietà dei Mogwai.