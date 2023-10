A marzo 2024 il nuovo dei Libertines

Lo aveva detto il batterista dei Libertines, Gary Powell, qualche giorno fa: la sua band ha tacitamente deciso di realizzare un disco ogni 10 anni, e il prossimo arriverà più o meno con quella tempistica rispetto al precedente (‘Anthems For Doomed Youth’, 2015), a marzo del 2024.

Si chiamerà ‘All Quiet On The Eastern Esplanade’ e uscirà il giorno della festa della donna, venerdì 8. Conterrà 11 nuovi brani tra cui il freschissimo singolo ‘Run Run Run’: “E’ un brano sull’essere intrappolato nella propria triste vita, un po’ come il protagonista di ‘Post Office’ di Bukowski”, lo descrive Carl Barat.

Il quarto LP della band inglese è stato prodotto da Dimitri Tikovoï (già al lavoro con Placebo e Horrors) e registrato negli studi privati del gruppo, The Albion Rooms a Margate, e quindi ai La Ferme de Gestein Studios in Normandia. Le prima prove però si erano tenute in Jamaica con i soliti Doherty e Barat, che aggiunge: “Per questo disco siamo sembrati andare davvero tutti alla stessa velocità e essere autenticamente connessi tra di noi”.