A Place To Bury Strangers questa settimana in Italia

Meglio tardi che mai, vi diamo conto dell’imminente tour italiano degli A Place To Bury Strangers, che nella settimana entrante saranno nel nostro paese per ben cinque appuntamenti, di cui due saranno in Sicilia.

La band noise-rock newyorkese suonerà martedì prossimo, 9 aprile, all’ARCI Bellezza di Milano (biglietti disponibili su Dice a 22,70 euro), mercoledì 10 al Covo di Bologna (23,40 euro), giovedì 11 al Monk di Roma (17,25 euro), venerdì 12 a I Candelai di Palermo (23 euro) e sabato 13 al Retronouveau di Messina (23 euro).

Diverse le band di apertura: a Milano, Bologna e Roma ci saranno i portoghesi Maquina, a Palermo i concittadini della Grande Mela Ceremony East Coast, a Messina i californiani Patriarchy.

Tornando a Oliver Ackermann e compagni, sono sei gli album sinora pubblicati all’interno di una carriera cominciata nel 2003. L’ultimo, ‘See Trough You‘, è uscito nel 2022.