Medimex con Pulp, Jesus And Mary Chain e Smile

Per chi considera il rock britannico la propria stella polare, l’edizione 2024 del Medimex di Taranto potrebbe sembrare la rassegna perfetta. Smile, Pulp e Jesus And Mary Chain sono infatti stati confermati oggi come headliner della manifestazione.

Sabato 22 giugno si esibiranno sul palco alla Rotonda del Lungomare Thom Yorke e soci (on stage anche James Holden), che peraltro nei due giorni successivi, domenica 23 e lunedì 24, terranno una doppia data all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Data uniche invece è quella che vedrà in riva all’Adriatico Pulp e Jesus And Mary Chain, che suoneranno domenica 23 giugno, sempre alla Rotonda del Lungomare.

I biglietti per il Medimex sono già in prevendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo costano 28,75 euro per entrambe le serate, con l’abbonamento e entrambi gli show che costa soltanto 40,25 euro.

Per gli Smile a Roma – sempre su Vivaticket – si va da 48,53 a 72,80 euro, con la prima data che è già quasi sold out. Gli ingressi, in questo caso, sono acquistabili anche su Ticketmaster oltre che su Ticketone.