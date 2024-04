I London Grammar hanno annunciato il nuovo album

Poco prima che cominciasse il weekend, i London Grammar hanno annunciato quello che sarà il loro quarto album della carriera: ‘The Greatest Love‘ arriverà quasi a fine estate, il 13 settembre, via Ministry Of Sound/Sony.

“A space for fresh exploration” viene definito il disco da Clashmusic.com, mentre NME riprende una nota che descrive il trio di Nottingham “celebrare un nuovo capitolo, lasciandosi il passato alle spalle e concentrandosi su un ritrovato senso di libertà“.

Saranno dieci i brani in scaletta, tra di essi vi è il primo estratto, il singolo ‘House‘, che la frontwoman Hannah Reid dice parlare di “come tracciare dei confini intorno a se stessi. Quando ho raggiunto i trent’anni, la mia mentalità è cambiata e non mi sono più sentita vittima di nulla: tutto era in mio potere. Ho pensato: fare musica dovrebbe essere divertente, e noi lo faremo accadere”. Musicalmente, non si tratta però certo di una traccia solare, con la band che ripropone quel bilanciamento tra elettronica e semi-acustica che l’ha resa celebre.