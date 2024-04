A giugno il sophomore dei Cola

Sostanzialmente la continuazione degli ottimi Ought, giacché due dei tre membri ne facevano parte (il frontman Tim Darcy e il bassista Ben Stidworthy), i Cola hanno esordito con tale moniker un paio di anni fa con un buon LP d’esordio denominato ‘Deep In View‘. Oggi la band canadese ha confermato l’esistenza di un seguito, che uscirà il 14 giugno prossimo e che si chiamerà ‘The Gloss‘.

Registrato a Montreal e prodotto da Valentin Ignat, collaboratore abituale del trio, è stato sostanzialmente registrato in presa diretta, fedele a un’estetica di grande etica che si propone di “creare sonorità potenti da una tavolozza minimale di batteria/basso/chitarra, arricchendo le canzoni con battute accattivanti e commenti sulla società.”

La press-release aggiunge dettagli sui riferimenti musicali, citando label storiche come Dischord ed SST, una band come gli Acetone, generi musicali prettamente indie quali la new wave e il Dunedin sound. I primi tre esempi sono i brani già diffusi: ‘Keys Down If You Stay‘, ‘Bitter Melon‘ e il nuovo ‘Pallor Tricks‘.