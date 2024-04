Black Pumas il 4 novembre a Milano

Sarà la prima volta dopo la pubblicazione di ‘Chronicles Of A Diamond‘, il loro sophomore uscito lo scorso ottobre: i Black Pumas torneranno nel nostro paese in autunno per una data (almeno per il momento) unica.

Eric Burton e Adrian Quesada suoneranno lunedì 4 novembre al Fabrique di Milano. I biglietti saranno in prevendita da dopodomani sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Costeranno 37 euro, a cui andranno aggiunti i diritti di prevendita e le commissioni di servizio.

Formatosi nel 2017, il duo psych-soul di Austin ha, per l’appunto, pubblicato due album sino ad ora: il fortunatissimo esordio ‘Black Pumas‘ del 2019, e il succitato ‘Chronicles Of A Diamond‘ nel 2023.