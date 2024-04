Beach Fossils in Italia in estate

Tra le nuove aggiunte nel cartellone del festival di Ypsigrock ci sono i Beach Fossils. La band newyorkese suonerà in piazza Castello a Castelbuono (PA) domenica 11 agosto, stessa serata i cui si esibiranno anche i Nation Of Language. Gli ingressi per l’intera giornata della manifestazione sono da tempo in prevendita su Dice a 47,21 euro.

Dustin Paysur e soci saranno poi anche, il giorno dopo, al SEI Festival presso il Castello Volante di Corigliano d’Otranto (LE), nella stessa serata dei Bar Italia. I biglietti, anche in questo caso, sono in prevendita su Dice a 28,75 euro.

Insieme dal 2009, i Beach Fossils hanno sinora realizzato quattro album, l’ultimo è ‘Bunny’ del 2023.