Viagra Boys e Mount Kimbie al Poplar di Trento

Già l’anno scorso aveva destato interesse per la contemporanea presenza di Shame e Squid; quest’anno il Poplar Festival di Trento rilancia ulteriormente con la prima parte della sua line-up che include Viagra Boys, Mount Kimbie e Fat Dog.

L’edizione 2024 della manifestazione si terrà ancora una volta sul Doss Trento tra giovedì 12 e domenica 15 settembre.

Gli artisti in cartellone non sono ancora stati allocati tra le quattro giornate del festival, ma gli abbonamenti al pacchetto completo di esibizioni e concerti sono già in prevendita su Dice a 63 euro.