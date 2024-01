Adrianne Lenker, il nuovo album esce il 22 marzo

Dunque, arriverà presto il nuovo album solista di Adrianne Lenker. Si intitolerà ‘Bright Future‘ e verrà pubblicato il 22 marzo da 4AD. Già introdotto da ‘Ruined‘, viene ulteriormente anticipato da un altro dei dodici brani in scaletta, l’altrettanto intimo e spoglio ‘Sadness As A Gift‘.

Sono stati entrambi incisi al Double Infinity, uno studio analogico che si trova “in una foresta” (non è stato precisato esattamente dove), insieme al collaboratore di lunga data Philip Weinrobe e con la partecipazione degli amici musicisti Nick Hakim, Mat Davidson e Josefin Runsteen. Costoro sono stati bene attenti a non inserire nessun elemento digitale in fase di incisione, utilizzando semplicemente un registratore a 8 tracce Otari e una console Studer.

Sebbene tutti e tre amici di Adrianne, Nick, Mat e Josefin non si conoscevano tra loro: “Non avevo idea di quale sarebbe stato il risultato“, racconta la frontwoman dei Big Thief in una nota. “Ma è stato magico, sembrava che fossimo insieme da sempre“, racconta. “Nessuno ha mai interrotto un’esecuzione. Non abbiamo mai riascoltato nulla. Ho ascoltato tutto solo dopo che gli altri se ne erano andati“, aggiunge la cantautrice americana. “Credo che la cosa che queste persone hanno in comune sia l’essere tra i migliori ‘ascoltatori’ che io conosca dal punto di vista musicale. Sono estremamente presenti in quello che fanno.”