Quest’estate i Mogwai vanno in Sicilia

È per il momento una data unica nel nostro paese, e su coordinate non sempre battute dalle rockband contemporanee: sabato 13 luglio 2024, i Mogwai suoneranno all’Ellenic Music Festival di Agrigento.

Il concerto avrà luogo nella splendida cornice del Parco Archeologico Valle dei Templi. I biglietti per i due giorni della manifestazione sono già in prevendita su Dice, ma il primo slot di early bird tickets è terminato. Da lunedì 22 gennaio sarà disponibile il secondo, a 69 euro.

Formatisi nel 1996, i Mogwai hanno sinora realizzato (escludendo le colonne sonore) dieci album. Il più recente, ‘As The Love Continues‘, è uscito nel 2021. Peraltro, sta per uscire un’interessante documentario su di loro: ‘If The Stars Had A Sound‘ verrà proiettato per la prima volta al SXSW di Austin. È filmato e diretto da Antony Crook.