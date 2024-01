‘A La Sala’ è il nuovo album dei Khruangbin

Le melliflue ballate strumentali dei Khruangbin andranno ancora una volta a comporre un album: ‘A La Sala’ uscirà il 5 aprile per Dead Oceans.

Descritto come se rappresentasse “il mattino seguente” rispetto a ‘Mordechai’ del 2020, è annunciato come un disco “che predilige andare in profondità piuttosto che avanti” e più “intimo” rispetto ai predecessori. Si compone di brani scritti negli anni passati ma mai pubblicati, e ripresi anche attraverso delle semplici memo vocali che erano quasi state dimenticate. A caratterizzarlo, brani che prendono spunto da “colonne sonore di film-spaghetti western”, “discoteche dell’Africa occidentale”, “fantasie funk” e “balli in soggiorno”.

Il trio di Houston ha lavorato in completa autonomia insieme al suo collaboratore di lunga data Steve Christiensen, giungendo al risultato finale “operando pochissime sovraincisioni”. Tra le dodici tracce in scaletta c’è anche il primo estratto, che si intitola ‘A Love International’.