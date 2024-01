Tornano i ‘Rockmaker’ Dandy Warhols, nuovo album a marzo

Giunti ormai al trentesimo anno di carriera, i Dandy Warhols non mollano ancora il colpo, ritornando con quello che potrebbe essere il disco più rumoroso della loro carriera: ‘Rockmaker’ uscirà il 15 marzo prossimo.

Saranno undici le canzoni in scaletta tra cui vi sono sia il singolo pubblicato lo scorso anno, ‘Summer Of Hate’, che il nuovo ‘Danzig With Myself’, che ha il pregio di citare (per l’appunto) i Danzig e Billy Idol, e contenere il prestigioso featuring di Frank Black dei Pixies.

“‘Rockmaker’ è la manifestazione del nostro desiderio di ascoltare un disco di punk arrabbiato e pesante con riff di chitarra metal, ma fatto alla nostra maniera”, è il commento del frontman della band di Portland, Courtney Taylor-Taylor, in una nota. Si tratta del loro dodicesimo LP in carriera, che giunge a quasi quattro anni di distanza dal precedente ‘Tafelmuzik Means More When You’re Alone’.