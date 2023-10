Altri due concerti italiani per Kid Francescoli

Con il concerto alla Santeria di Milano di venerdì 20 ottobre già sold out, per vedere Kid Francescoli esibirsi non rimangono che le due altre occasioni ufficializzate oggi, per le quali bisognerà però attendere marzo 2024.

Il musicista francese suonerà venerdì 1 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, e sabato 2 al Locomotiv di Bologna. I biglietti per la data piemontese sono in prevendita su Ticketone e Mailticket (qui il prezzo è di 30,60 euro), quelli per lo show in Emilia su Ticketone, Ticketmaster e Dice (dove costano 30,62 euro).

Lo scorso 22 settembre è uscito ‘Sunset Blue’, che al netto di edizioni deluxe e colonne sonore, dovrebbe essere il sesto album in carriera per Mathieu Hocine.