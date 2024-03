Altri nomi per Ypsigrock

È divenuta quella che potete vedere nella foto la line-up dell’edizione 2024 di Ypsigrock, il festival che ogni hanno si tiene nel centro del piccolo borgo di Castelbuono, in provincia di Palermo.

Kae Tempest, Model/Actriz, Julie Byrne, Yīn Yīn, Tapir!, Royel Otis, Kimyan Law e Dame Area si aggiungono ai già confermati Explosions In The Sky, Colapesce & Dimartino, Jadu Heart, Bdrmm, Chalk, Heartworms, Fat Dog, Oracle Sisters, Lauren Auder, Egyptian Blue, Laura Groves e Marta Del Grandi. Da oggi sono anche in vendita i biglietti giornalieri oltre agli abbonamenti: su Dice i primi costano, 47,21 euro, i secondi 125,89 euro.

Ufficiale anche la ripartizione degli artisti per le quattro giornate della manifestazione. Giovedì 8 agosto l’headliner saranno gli Colapesce & Dimartibo, venerdì 9 gli Explosions In The Sky (suonano anche i Model/Actriz e Julie Byrne), sabato 10 Kae Tempest (ci sono anche Bdrmm, Heartworms e Tapir), domenica 11 gli Yīn Yīn

Nel cartellone del festival siciliano compaiono anche i Tapir, la band alt-folk londinese che ha pubblicato quest’anno il proprio LP d’esordio ‘The Pilgrim, Their God and The King Of My Decrepit Mountain’. Non sarà l’unico appuntamento nel nostro paese, giacché giovedì 8 agosto saranno al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante (GE) per il Mojotic Festival. 22,15 euro è il prezzo dei biglietti, disponibili su Ticketmaster.