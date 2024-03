Update concerti: Editors, Tropical Fuck Storm, New Model Army…

Gli Editors saranno in Italia anche quest’estate: unico (almeno per ora) l’appuntamento, venerdì 16 agosto al BeColor Festival di Maida (CZ), presso l’Agriturismo Costantino. 59 euro è il costo dei biglietti per l’intera giornata della manifestazione (sono disponibili su Dice), che evidentemente avrà anche altri protagonisti.

Saranno tre i concerti nel nostro paese dei Tropical Fuck Storm: la band art-rock australiana suonerà al Fans Out Festival di Vaglio Serra (AT) venerdì 14 giugno, al Freakout di Bologna sabato 15, e al Festival delle Periferie di Genova domenica 16. Non abbiamo informazioni circa prezzo e modalità di acquisto dei biglietti.

Martedì 12 novembre 2024 ci sarà l’unica data italiana dei New Model Army. La storica band post-punk inglese suonerà al Legend di Milano. I biglietti sono in prevendita su Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultima piattaforma costano 36,92 euro.

Un paio di settimane dopo, mercoledì 27 novembre, gli You Me At Six terranno l’ultimo concerto in Italia della loro storia, quantomeno fino a nuovo ordine. Il loro ‘Final European Tour’ farà tappa ai Magazzini Generali di Milano. Le prevendita dei biglietti è attiva su Dice a 34,50 euro.