Nuova musica: St. Vincent, Eels, Cage The Elephant, Kelly Jones

St Vincent ha svelato ieri quello che sarà il settimo LP in studio della sua carriera: ‘All Born Screaming’ arriverà il 26 aprile via Virgin. Prodotto dalla stessa Annie Clark, vede la collaborazione di musicisti importanti come la tastierista Rachel Eckroth, Dave Grohl e Josh Freese dei Foo Fighters, il batterista Mark Guiliana, Cate Le Bon (che canta in un brano), Justin Meldal-Johnsen dei Nine Inch Nails, Stella Mogzawa delle Warpaint e il poli-strumentista David Ralicke. “Ci sono alcuni posti, dentro di noi, che possiamo raggiungere solo se attraversiamo il bosco da soli, per scoprire quello che il nostro cuore ha da dire”, dice la Clark. “Suona reale perché è reale”, aggiunge, dando l’idea del suo approccio a un disco che avrà una scaletta di dieci tracce, tra cui c’è il singolo ‘Broken Man’.

Gli Eels hanno annunciato ieri quello che sarà il quindicesimo album della loro storia. Intitolato ‘Eels Time!’, uscirà il 7 giugno prossimo per E Works/PIAS. Conterrà dodici tracce registrate tra il quartiere di Los Feliz a Los Angeles e Dublino. Tra i tanti collaboratori, la pagina di Wikipedia dedicata al gruppo cita Koool G Murder, The Chet, Tyson Ritter, e Sean Coleman. Primo estratto è la quasi title-track ‘Time’, brano scarno e acustico, che funge anche da opener del disco.



Dopo cinque anni di silenzio e di qualche problema, sia legale che personale, del frontman Matt Shultz, i Cage The Elephant sono pronti a far sentire altre loro nuove canzoni: ‘Neon Pill’, loro sesto LP in carriera, uscirà il 17 maggio via RCA. Conterrà i due singoli sinora resi noti, la title-track svelata qualche settimana fa e il nuovo ‘Out Loud’, lentone dedicato alla scomparsa del padre dei fratelli Shultz. “È il primo disco che realizziamo senza influenze, ma credendo esclusivamente in noi stessi”, afferma il leader del gruppo in una nota.





Dodici album con gli Stereophonics, ma per Kelly Jones, che della band gallese è il frontman, i dischi solisti sono soltanto due. Il secondo, peraltro, deve ancora uscire: lo farà il 3 maggio con il titolo di ‘Inevitable Incredible’. Avrà in scaletta 8 canzoni definite “le sue più emozionali e brutalmente oneste sinora”. Sono tutte state incise tra ottobre e dicembre 2022 in un piccolo studio situato “su un’isola sperduta della Norvegia, nel mare del nord”. Il primo estratto è la title-track, una ballata composta al pianoforte.