Anche gli Everything Everything hanno un disco nuovo

Non ci vogliono evidentemente uscire, dai negozi di dischi, gli Everything Everything. ‘Raw Data Feel’, il loro LP più recente, è di appena un anno fa, e ad agosto hanno di-pubblicato il debutto del 2010 ‘Man Alive’. Ieri, invece, hanno annunciato un ulteriore album di inediti.

‘Mountainhead’ arriverà il 1° marzo via BMG, con ben 14 canzoni in scaletta tra cui il singolo ‘Cold Reactor’. “È la ricerca di un futuro avanzato e di una crescita esponenziale a scapito dei nostri mondi personali e del nostro benessere mentale“, spiega il frontman Jonathan Higgs in una nota.

Per quanto riguarda, l’intero album, è stato prodotto dal chitarrista Alex Robertshaw insieme a Tom Fuller. Il concept è quello della metafora tra la società moderna e una fittizia basata sul culto di una grande montagna. Sempre Higgs in un comunicato ripreso da Stereogum: “In un altro mondo, la società ha costruito una montagna immensa. Per ingrandire la montagna, devono rendere sempre più profondo il buco in cui vivono. Tutta la società è costruita intorno alla creazione della montagna e una religione montanara domina tutti i pensieri. Si dice che in cima alla montagna ci sia un enorme specchio che riflette immagini di sé che ricorrono all’infinito, mentre in fondo alla fossa c’è un gigantesco serpente d’oro che è la paura primaria di tutti i credenti. Una “testa di montagna” è colui che crede che la montagna debba crescere, a qualunque costo, e non importa quanto sia terribile dimorare nella grande fossa. Più alta è la montagna, più profonda è la fossa.”