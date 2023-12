Anche Jane’s Addiction, Dinosaur Jr e Sleaford Mods a La Prima Estate

L’edizione 2024 de La Prima Estate non si esaurisce soltanto con la giornata di domenica 23 giugno. In totale gli appuntamenti saranno infatti sei, suddivisi nei weekend del 14-16 e del 21-23 giugno, in scena sul palco del parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU).

Proprio il primo giorno del festival, venerdì 14, è l’altra serata di cui sono stati rivelati i dettagli più succosi, ovvero le band che saliranno sul palco. Il ritorno live dei Jane’s Addiction è senza dubbio l’aspetto più rilevante (non passavano dall’Italia da 8 anni), ma non poi così secondarie le presenze di Dinosaur Jr e Sleaford Mods.

I biglietti, anche in questo caso, sono disponibili sul circuito Ticketone. Ce ne sono di due tipi: il “posto in piedi” che, tutto incluso, costa 63,81 euro, e il “settore garden”, una sorta di pit, per il cui accesso bisogna sborsare 95,72 euro.