Anche per i Kasabian due date in Italia

Come già riportato ieri, i Kasabian saranno parte del cast de La Prima Estate, il festival che da un paio d’anni a questa parte anima il Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU). Domenica 23 giugno saliranno sul palco della manifestazione insieme a Fontaines D.C. e Shame. In questo caso gli ingressi, disponibili su Ticketone, vanno da 59,80 (posto in piedi) a 89,70 (zona pit) euro più commissioni.

I concerti italiani della band di Leicester non finiscono però qui, perche Sergio Pizzorno e compagni si esibiranno anche il giorno prima, sabato 22, all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS). I biglietti sono anch’esssi in prevendita da oggi sul circuito Ticketone, e vanno da 39,10 a 69 euro (a seconda della postazione scelta) più commissioni.

I Kasabian hanno recentemente confermato l’uscita di un loro nuovo album nel 2024. Sarà ancora una volta senza Tom Meighan, e quindi con Pizzorno alle parti vocali. Al momento se ne conosce solo il titolo: si chiamerà ‘Happenings’.