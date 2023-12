Nuova musica: Killers, Idles, Libertines, Green Day

I Killers hanno appena pubblicato un nuovo greatest hits, che si intitola ‘Rebel Diamonds’ e che è già il secondo della loro carriera, dopo ‘Direct Hits’ del 2013. Quello uscito giusto l’altro-ieri (8/12) ospita in scaletta 20 brani, di cui 19 sono già noti e uno è inedito: si tratta di un synth-pop denominato ‘Spirit’ in cui, secondo Stereogum, “Brandon Flowers è più prossimo che mai a rappare”.



Il 16 febbraio, Partisan Records pubblicherà ‘Tangk’, il quinto album della storia degli Idles, che lo hanno già anticipato con il ballabile singolo ‘Dancer’ (in cui c’è il featuring degli LCD Soundsystem). Mercoledì la band di Bristol ha condiviso un secondo estratto, decisamente più riflessivo, a partire dal titolo, ‘Grace’. È “una canzone d’amore“, spiega il frontman John Talbot; il pezzo proviene dalle sessioni di registrazione con lo storico produttore dei Radiohead Nigel Godrich, ma è co-prodotto anche da Kenny Beats e dal chitarrista Mark Bowen.



‘All Quiet On The Eastern Esplanade‘, primo album dei Libertines in 9 anni, è previsto per l’8 marzo prossimo. La rockband inglese lo aveva già anticipato con ‘Run Run Run‘, e mercoledì scorso ha replicato con una ballata cantata sia da Pete Doherty che da Carl Barat e denominata ‘Night Of The Hunter‘. È un brano che narra di un tizio che, sostanzialmente, porta a termine la propria personale vendetta per l’uccisione di un amico, senza poi opporsi al conseguente arresto.



Un nuovo LP a firma Green Day, ‘Saviors‘, è i arrivo il 19 gennaio. Sono già state due le anticipazioni di quello che sarà il loro 14° album in carriera, ‘The American Dream Is Killing Me‘ e ‘Look Ma, No Brains!‘. La terza si chiama invece ‘Dilemma‘ e viene così descritta da Billie Joe Armstrong: “È stato facile scriverla perché parla di esperienze che abbiamo vissuto. Abbiamo visto tanti nostri coetanei lottare contro le dipendenze e la depressione, questa canzone parla del dolore che deriva da queste esperienze“, afferma il frontman in una nota.