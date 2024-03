Ancora un album dei Local Natives, esce ad aprile

Se si sono dovuti attendere quattro anni per ascoltare ‘Time Will Wait For No One‘, uscito lo corso luglio, passeranno solo sette mesi per il suo successore: ‘But I’ll Wait For You‘, nuovo LP a firma Local Natives, arriverà il 19 aprile via Loma Vista.

Il disco è definito “companion piece” del predecessore, come attesta anche la colorazione della copertina. “Forse non è una risposta a una domanda, ma un’espirazione a un’inspirazione“, afferma la band californiana in una nota. “C’è così poco che è sotto il nostro controllo, ma in tutto questo caos possiamo scegliere di esserci l’uno per l’altro.”

Saranno dieci le canzoni che faranno parte della scaletta del disco, tra cui vi è il primo singolo dal titolo quanto mai attuale: ‘April‘. Il video, diretto da Jon Chu, è ispirato a ‘The Conversation‘ (‘La Conversazione‘), film di Francis Ford Coppola del 1974.